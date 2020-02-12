Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран использует запуски спутников, чтобы развивать возможности своих баллистических ракет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Иранский режим использует запуски спутников для дальнейшего развития потенциала своих баллистических ракет, которые позволяют ему угрожать своим противникам и стабильности в регионе. Ведущему спонсору терроризма среди государств нельзя позволять разрабатывать и испытывать баллистические ракеты", - заявил Помпео.

В распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении главы ведомства утверждается, что технологии, используемые для вывода спутников на орбиту, "идентичны тем, которые применяются в системах большей дальности, включая межконтинентальные баллистические ракеты".

"Каждый запуск, вне зависимости от того, был он успешен или нет, дает Ирану возможность развивать свои ракетные программы под прикрытием мирного освоения космоса", - считает Помпео.

По мнению главы внешнеполитического ведомства США, запуски спутников подтвердили неспособность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сдерживать амбиции Тегерана по баллистическим вооружениям.

"Эта сделка сняла запрет на ракетные испытания и развитие возможностей доставки ядерных вооружений. Сегодня мы видим опасные последствия этого", - говорится в заявлении.

США, отметил госсекретарь, продолжат побуждать мировое сообщество "противодействовать ракетной программе Ирана" и оказывать давление, чтобы Тегеран отказался от нынешнего курса.

Иран произвел 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства "Зафар", но тот не вышел на орбиту. Предполагалось, что он будет выведен на высоту 530 км. После этого министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что в ближайшем будущем Тегеран попробует запустить новый спутник "Зафар-2".