В Индии 50-летний отец семейства не поверил врачам, сам диагностировал у себя коронавирус, после чего совершил самоубийство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина постоянно смотрел ролики о распространении коронавируса и читал соответствующие новости. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и отправился к врачу. В больнице мужчине сказали, что у него простуда, вирусная лихорадка, которая не имеет ничего общего с китайским коронавирусом. Врачи отметили, что в штате Анхра-Прадеш, где проживает мужчина, не было ни одного случая заражения коронавирусом, а во всей Индии эта болезнь найдена только у троих.

Фермер Бала Кришна не поверил врачам, он вернулся в родную деревню и сообщил родным и знакомым, что от него нужно держаться подальше. Чтобы не давать им приблизиться к себе, мужчина бросал в родных камни. Спустя два дня он запер семью в доме, а сам пошел на могилу матери, где покончил с собой.