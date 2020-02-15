Борьба со вспышкой нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая вступила на решающую стадию, все прочие регионы страны направили туда для поддержки уже более 25,6 тыс. медицинских работников.

Об этом сообщил в субботу замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, на текущий момент в городе Ухане, откуда началось распространение вызываемого вирусом заболевания, работают примерно 80% всех врачей, мобилизованных из других частей Китая.