Участники международной донорской конференции в Брюсселе собрали более €1 млрд помощи Албании для преодоления последствий землетрясения, которое произошло в стране в ноябре прошлого года. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшей в Брюсселе конференции.

"Хорошие новости для народа Албании - мы превысили наш целевой показатель для восстановления Албании и достигли €1,15 млрд, в том числе и взнос Евросоюза в размере €400 млн", - сказала она.

В понедельник в Брюсселе состоялась международная донорская конференция для Албании, в которой приняли участие страны-члены ЕС, государства Западных Балкан, а также международные организации, включая ООН и Всемирный банк.