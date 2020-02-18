Санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию, готовы принимать и другие меры, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

США во вторник внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую Rosneft Trading SA (структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть") и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил минфин США.

Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

"Конкретно этими действиями мы уведомляем их (Россию - ред.). ... Сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем принимать меры, в том числе санкции, что требуется в интересах противодействия враждебным действиям и агрессии", - сказал он.