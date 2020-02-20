https://news.day.az/world/1204916.html В результате авиаудара в Идлибе погибли турецкие военнослужащие
В результате авиаудара в Идлибе погибли турецкие военнослужащие
По меньшей мере два турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в четверг Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наши военные подразделения, находящиеся в Идлибе для обеспечения режима прекращения огня, подверглись воздушной атаке, в результате которой погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения, - сообщается в коммюнике.
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