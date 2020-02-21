https://news.day.az/world/1205017.html Коронавирус отменил "китайский Давос"
Коронавирус отменил "китайский Давос"
Ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на два осведомленных источника, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Планировалось, что форум состоится с 24 по 27 марта, .
Ранее из-за COVID-19 отменили сессию Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая должна стартовать 5 марта. Переносится также Китайский форум развития.
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