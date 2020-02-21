Ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на два осведомленных источника, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Планировалось, что форум состоится с 24 по 27 марта, .

Ранее из-за COVID-19 отменили сессию Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая должна стартовать 5 марта. Переносится также Китайский форум развития.