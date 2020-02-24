В Мраморном море в акватории Стамбула, а также провинции Бурса в связи с густым туманом и штормовым ветром отменены морские рейсы. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.

Об их переносе не сообщается.

"В целом, отменены шесть морских рейсов", - говорится в сообщении Организации по управлению морским транспортом Турции.

Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись шестого января этого года.