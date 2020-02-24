https://news.day.az/world/1205746.html В Турции отменен ряд морских рейсов
В Турции отменен ряд морских рейсов
В Мраморном море в акватории Стамбула, а также провинции Бурса в связи с густым туманом и штормовым ветром отменены морские рейсы. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.
Об их переносе не сообщается.
"В целом, отменены шесть морских рейсов", - говорится в сообщении Организации по управлению морским транспортом Турции.
Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись шестого января этого года.
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