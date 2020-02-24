Первый случай заражения коронавирусом нового типа отмечен в понедельник в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Наджаф, где он был выявлен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Результаты проведенных сегодня лабораторных исследований показали, что изучающий религиоведение иранский студент, который прибыл в Ирак еще до того, как было принято решение запретить въезд гражданам Ирана, заражен коронавирусом", - указал глава департамента Радван аль-Кинди.

По его словам, это обнаружилось, когда медицинские бригады обследовали приехавших и студентов из соседней страны в их домах. Состояние одного из них вызвало подозрения врачей. "Он был помещен в больницу, а взятые у него пробы были направлены на лабораторные исследования. Самого студента поместили в изолятор, - отметил аль-Кинди. - Результаты анализов показали, что он является носителем вируса".

Ранее о том, что в Ираке выявлен первый случай заражения новым коронавирусом, сообщил телеканал ​​​​​​Al Arabiya.