В Германии автомобиль въехал в толпу, десятки пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
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Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене превысило 30 человек, сообщает издание Bild.
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19:06
В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции Касселя, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.
"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.
Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.
По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.
В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия - главное и наиболее масштабное событие карнавала.
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