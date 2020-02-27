Новый коронавирус подтвержден у одного человека в северной Норвегии, сообщил институт здоровья населения, передает РИА Новости.

"Анализы одного человека, проживающего в северной Норвегии, в городе Тромсё, оказались положительными. Маловероятно, чтобы этот человек мог кого-то заразить", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что анализы были взяты после того, как гражданин Норвегии вернулся из Китая, сам он чувствует себя хорошо.

Представители института дали в среду вечером пресс-конференцию, в ходе которой сообщили, что человек, у которого был выявлен коронавирус, сейчас находится на домашнем карантине под наблюдением медиков. И хотя вероятность, что он стал источником заражения для кого-то еще, невелика, риск того, что в Норвегии появятся новые инфицированные, возрастает, поскольку заболевание распространяется по миру все более активно.