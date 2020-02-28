Суд в кенийской столице Найроби распорядился приостановить все полеты из Китая в Кению из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, сообщает местное издание Star, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно изданию, судья Верховного суда Джеймс Макау вынес решение по иску, поданному юридическим сообществом Кении.

Кроме того, суд издал постановление, запрещающее министерству здравоохранения, министерству транспорта, МИД, а также Управлению аэропортами Кении пропускать в страну прибывающих из Китая людей. Постановление также распространяется на другие страны, которые были отмечены Всемирной организацией здравоохранения как подверженные вспышке коронавируса.

Помимо этого, суд распорядился отследить и поместить в карантин всех 239 пассажиров, которые прибыли в страну 26 февраля на борту самолета, совершавшего рейс из Китая.

На данный момент в Кении нет подтвержденных случаев заболевания. Всего в Африке только в трех странах были выявлены носители коронавируса: Египте, Алжире и Нигерии.