Более 100 погибших в сутки

В США впервые за сутки от вируса погибли больше 100 человек. Там уже почти 50 тысяч заболевших. К борьбе с инфекцией подключились более девяти тысяч военнослужащих национальной гвардии.

Стадион для американского футбола, который закрыт неизвестно насколько. А напротив огромная парковка, которая не пустует. США готовятся к худшему. В штате Мэриленд национальная гвардия развернула мобильный пункт, где местное население сможет сдать анализ на коронавирус.

У палаток только люди в форме. Никого не принимают пока. Пока справляются другие лаборатории. Но Америка прибавляет по 10 тысяч заболевших в сутки. Тестов хватает всем, а вот маски, перчатки в таком дефиците, что медикам не в чем работать. После смены бастуют.

"Мы же видим кадры из Китая, Италии, где медики в костюмах и полностью защищены. Нам нужно тоже самое", - говорит женщина, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Врачевать из Белого дома пытается президент. На брифингах Трамп дает нации советы, как уберечься от коронавируса: "Есть такое лекарство гидроксихлорохин - известное лекарство от малярии. Это очень сильное средство! Мы уже давно его знаем. Так что даже если что-то пойдет не так, как запанировано, оно все равно никого не убьет!"

Доктором Зло выглядит Трамп после таких рецептов. Химикат, который он нахваливал, не одобрен ни одной организацией, как средство от коронавируса.

Пожилая пара из Аризоны, наслушавшись советов президента, начала пить гидроксихлорохин. Мужчина скончался от такого самолечения, пытаясь защитить себя от коронавируса. А его жена в критическом состоянии.

Главному инфекционисту США так неловко от выступлений шефа, что он то лицо прикрывал, то просто не пришел на последний брифинг Трампа. А президент был в ударе, и врачи снова краснели.

Дебора Брикс откровенно сказала - на днях ей нездоровилось: "В субботу у меня была небольшая температура. Но я дотошная! Я же врач. Я сдала тест в субботу вечером, и он отрицательный".

Выдохнуть скоро можно будет всем, подбадривает Трамп. Осторожно говорит, о том, что в недалеком будущем предприятия возобновят работу. Но в настоящем закрыто все - школы, рестораны, музеи. Мэрия Вашингтона даже подъезды к паркам блокировала.

Как и рекомендовал Минздрав, на расстоянии полутора метров говорим с туристами из Флориды. Рассказывают, как давно собирались в Вашингтон, посмотреть на цветущие вишни, и под эпидемию не им подстраиваться.

"Социально ответственными нужно быть тем, кто в группе риска. Пожилые люди, люди с какими-то заболеваниями, им в первую очередь нужно оставаться дома", - рассуждает женщина.

Если американцы игнорируют советы врачей, к звездам может быть прислушаются. Денни Де Вито, Бен Стиллер, Роберт Де Ниро обратились к соотечественникам: "Мы все, действительно, должны оставаться дома! Останьтесь дома и не разносите вирус!"

На самоизоляции многие конгрессмены. Среди них уже есть те, у кого положительный тест на коронавирус. Чтобы работа святая святых американской демократии не была парализована, голосование впервые предлагают проводить удаленно.

США погружается в новую реальность - опустевшие улицы мегаполисов. Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес. Все, как в голливудских сценариях, только это уже не кино и остается ждать хэппи-энда.