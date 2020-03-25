Вот так выглядит Лондон на карантине

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Великобритании превысило цифру в 8000 человек, об этом свидетельствуют последние данные минздрава королевства. Жертвами пандемии на территории страны стали 422 человека.

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, где объявил о трехнедельном карантине. Отныне гражданам разрешается выходить из дома в качестве исключения: для совершения необходимых покупок, для поездок на работу, от которых нельзя отказаться, для занятий спортом один раз в день. Также можно покидать жилище для помощи тем, кому нужна помощь, и в медицинских целях, передает Day.Az со ссылкой на Газета.Ру.

На территории страны закрываются все магазины, не продающие товары первой необходимости, и другие социальные объекты, включая библиотеки, спортивные площадки и религиозные учреждения.

Британцам запретили собираться публично больше двух человек, членов семей мера не касается. Любые массовые мероприятия, кроме похорон, запрещены.

Как выглядит столица Великобритании перед началом длительного карантина - в фотогалерее.