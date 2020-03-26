Названа возможная дата проведения перенесенной Олимпиады в Токио

Определилась возможная дата проведения в 2021 году отложенных летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом Reuters заявил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

По его словам, МОК работает над созданием "окна" для Игр в июле-августе 2021 года.

По мнению Коутса, олимпийские игры нужно провести в период между Уимблдоном, который должен завершиться в середине июля.

Расписание будет зависеть от того, удастся ли избежать пересечения с чемпионатами мира по водным видам спорта (16 июля - 1 августа) и легкой атлетике (6-15 августа).

Ранее Международная федерация плавания (FINA) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) выразили готовность изменить даты проведения соревнований.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Токио-2020 пришлось отложить.