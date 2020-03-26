Болгарский парламент временно прекратил работу

Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в четверг решение отказаться от проведения регулярных пленарных заседаний на время действия чрезвычайного положения. Инициативу, с которой выступила спикер парламента Цвета Караянчева, поддержали 115 депутатов, 65 голосовали против, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с распространением коронавируса становится все более тревожной. Никто не может дать гарантии того, что завтра число зараженных коронавирусом в Болгарии не удвоится или утроится. COVID-19 поражает, не взирая ни на партийные, ни социальные, ни религиозные, ни расовые приоритеты. Вся страна находится под карантином, и только парламент показательно нарушает его правила, - сказала Караянчева. - Пришло время и нам подчиниться санитарным правилам, мы не должны быть распространителями вируса. Если кто-то из нас заболеет, то весь парламент вынужденно уйдет на 14-дневный карантин, что автоматически блокирует его работу. Если все останемся по домам, то будем иметь возможность собраться в любой момент и проголосовать за важные законодательные инициативы".

Спикер подчеркнула, что в настоящее время в здании парламента не возможно обеспечить социальную дистанцию в 1,5 - 2 м между депутатами, не возможно отключить систему кондиционирования, что также рекомендуют санитарные врачи, обеспечить адекватную дезинфекцию. "Мы не закрываем парламент, но создаем условия его работы в условии чрезвычайного положения, когда необходимо принять важные законы", - указала Караянчева.

Первые случаи заболевания коронавирусом в Болгарии были зафиксированы 8 марта, с 13 марта в стране введен режим чрезвычайного положения. На сегодняшний день здесь зафиксировано 243 случая заболевания, три пациента умерли, четверо выздоровели. Состояние нескольких пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. Начальник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски в четверг на брифинге сообщил, что в ближайшее время в стране прогнозируется резкий рост заболеваемости коронавирусом.