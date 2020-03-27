Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 83 человек

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло до 83-х человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, передает Day.Az.

Данная информация опубликована на созданном правительством Грузии веб-сайте stopcov.ge.

Согласно информации портала, от вируса излечились 14 пациентов, в режиме карантина находятся 4 505 человек, в стационаре под наблюдением врачей - 247 пациентов.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам - 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).