Украина закрыла границу

Украина закрыла государственную границу с 00:00 часов 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с пандемий коронавируса.

О решении прекратить сообщение через границу сообщил украинский президент Владимир Зеленский, заявив, что такой трудный выбор был сделан во имя безопасности 40 млн граждан внутри страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он посетовал, что "уже нет времени ждать" своих граждан, которых две недели назад Киев призвал вернуться на родину.