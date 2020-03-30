Fitch понизило рейтинг Великобритании в связи с ростом долга из-за коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах с "AA" до "АА-", заявив, что уровень долга будет расти в связи со вспышкой коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Прогноз по рейтингам "негативный", что означает возможность дальнейшего снижения.

"Понижение рейтинга отражает значительное ослабление государственных финансов Великобритании, вызванное воздействием вспышки COVID-19 и смягчением налогово-бюджетной политики", - говорится в сообщении Fitch.

"Понижение рейтинга также отражает глубокий краткосрочный ущерб для экономики Великобритании, вызванный вспышкой коронавируса и сохраняющейся неопределенностью относительно торговых отношений между Великобританией и ЕС после Brexit", - заявило агентство.

Fitch ожидает, что экономика Великобритании в 2020 году сократится почти на 4% из-за мер по борьбе с распространением вируса. В 2021 году ожидается рост ВВП примерно на 3%, если меры по сдерживанию коронавируса будут смягчены во втором полугодии 2020 года.

Канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак объявил о ряде стимулирующих мер, чтобы попытаться предотвратить всплеск безработицы в условиях пандемии.

Банк Англии снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,1%. Регулятор также расширил свою программу покупки облигаций на 200 миллиардов фунтов стерлингов.

Fitch заявило, что хотя стимулирующие меры необходимы, теперь оно ожидает, что государственный долг Великобритании вырастет до 94% ВВП в 2020 году и 98% в 2021 году с 84,5% в 2019 году.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что государственный долг достигнет пика на уровне значительно выше 100% ВВП после 2025 года при условии постепенного сокращения бюджетного дефицита и тенденции роста ВВП на 1,6%", - отмечается в сообщении агентства.