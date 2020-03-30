Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) работает над переносом чемпионата мира на 2022 год после объявления новых дат проведения Олимпийских игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В понедельник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори объявил, что летние Олимпийские игры в 2021 году пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен был пройти в августе в Юджине (США).