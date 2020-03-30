https://news.day.az/world/1217883.html World Athletics работает над переносом чемпионата мира на 2022 год
World Athletics работает над переносом чемпионата мира на 2022 год
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) работает над переносом чемпионата мира на 2022 год после объявления новых дат проведения Олимпийских игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В понедельник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори объявил, что летние Олимпийские игры в 2021 году пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.
Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен был пройти в августе в Юджине (США).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре