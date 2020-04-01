В Великобритании заметили первые признаки эффективности жесткого карантина

Правительство Великобритании отмечает первые признаки, которые могут указывать на эффективность введенных в стране жестких мер по борьбе с распространением нового коронавируса.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Лондоне главный врач Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как мы видим по числу регистрируемых в Соединенном Королевстве случаев заражения, в последние дни наблюдается своего рода плато. Подчеркиваю, что толковать этот факт следует с осторожностью, поскольку мы по-прежнему находимся на раннем этапе развития этой сложной ситуации, опасность никуда не делась, и сейчас особенно важно продолжать соблюдать правительственные указания. Однако мы видим, что число случаев растет уже не так быстро, как ранее. Мы наблюдаем обнадеживающие признаки, но пока это только признаки, так что расслабляться и ослаблять усилия нельзя", - сказал он.

По словам Поуиса, в ближайшие недели власти ожидают наплава пациентов с COVID-19 в больницы страны, где готовятся к увеличению количества больных и росту числа летальных случаев. Как подчеркнул профессор, следующие несколько недель будут иметь решающее значение в борьбе с инфекцией.

Соединенное Королевство ждет поступления 18 тыс. заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких и миллионов наборов для проведения анализов на заражение коронавирусом нового вида. Как объявил во вторник глава Минфина Риши Сунак, его ведомство временно сняло пошлины на ввоз в страну медицинского оборудования, в котором сейчас нуждаются британские врачи.

Ситуация с коронавирусом

С 27 по 30 марта число ежедневно отмечаемых в Великобритании случаев заражения новым коронавирусом держалось на уровне 2,4-2,7 тыс., несмотря на увеличение числа проводимых анализов с 8 до 12 тыс. в сутки. При этом 31 марта было подтверждено свыше 3 тыс. новых случаев заражения. В течение двух дней также шло на спад количество смертей среди пациентов с коронавирусом в британских больницах, однако во вторник был отмечен пока самый большой для королевства суточный рост числа умерших - 393. Таким образом общее число смертей достигло 1 808.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у британского премьер-министра Бориса Джонсона, главы Минздрава Мэтта Хэнкока, принца Уэльского Чарльза. Из-за появления симптомов заболевания о самоизоляции объявили британский министр по делам Шотландии Алистер Джек и главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако жесткие ограничения рекомендуется сохранить до начала июня.