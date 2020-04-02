Шокирующие кадры из Индии: людей поливают химраствором для дезинфекции

В Индии начали расследования в связи с тем, что местные власти в Барейли якобы приказали "дезинфицировать" неким "химическим раствором" группу рабочих-мигрантов.

Об этом сообщает BBC, передает Day.Az.

На видео, которое было опубликовано журналистом Times of India и в соцсетях, видно, что группа людей сидит на корточках на земле, в то время как медики и пожарные, одетые в костюмы химзащиты, опрыскивают их "химическим раствором". BBC сообщает, что людей также призывали закрыть глаза и рот, выкрикивая инструкции через мегафон.

Окружной судья Барейли заявил, что местным властям и пожарным приказали дезинфицировать транспорт, но "они также опрыскали рабочих из-за своего энтузиазма". Однако в соцсетях стали появляться сообщения о преследовании рабочих-мигрантов со стороны властей и полиции.

С 25 марта в Индии действует тотальный карантин. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о введении полного запрета выходить из дома, сообщает India Times.

Миллионы людей из-за карантина остались без работы и средств для жизни.