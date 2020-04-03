В Перу мужчинам и женщинам предписано покидать дома в разные дни недели

Президент Перу Мартин Вискарра объявил в четверг о новых ограничениях, которые вводятся для борьбы с распространением коронавируса в стране.

"По понедельникам, средам и пятницам на улицу смогут выходить только мужчины. По вторникам, четвергам и субботам передвижение будет разрешено только женщинам. Эти ограничения [будут действовать] до 12 апреля. А по воскресеньям запрет будет касаться всех", - сказал глава государства на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте местной радиостанции RPP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вискарра пояснил, что эти ограничения коснутся только тех перуанцев, которым необходимо выйти в продуктовый магазин или решить другие неотложные вопросы. На сотрудников жизненно важных предприятий и учреждений, продолжающих свою работу в условиях действующего в стране чрезвычайного положения, нововведение распространяться не будет.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Перу достигло 1414 человек, зафиксировано 47 летальных исходов. В середине марта Вискарра объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции.