В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2,3 тысячи человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Индии к утру пятницы составило 2301 человек, сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В это число включены 2088 человек, проходящих лечение, 156 выздоровевших, 56 умерших и один уехавший из страны.

Накануне утром минздрав Индии сообщал о 1965 случаях заражения коронавирусом, днем ранее - о 1637 случаях.

Наибольшее число заболевших в штате Махараштра - 335, за сутки это число не изменилось. Следом идет штат Тамилнанд, где число заболевших увеличилось на 75, достигнув 309. Далее идет штат Керала с 286 заболевшим (21 новый случай за сутки). Резкий рост числа заболевших отмечен и в Дели - на 67 человек, до 219.

Более ста заболевших в Раджастане - 133, Андхра-Прадеше -132, Карнатаке - 124, Уттар-Прадеше - 113 случая и Теленгане - 107 заболевших.

Власти Индии на фоне пандемии коронавируса объявили о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились закрыть границы между штатами для предотвращения распространения заболевания. Проехать можно только с разрешением МВД либо ряда других ведомств. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.