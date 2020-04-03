Вагит Алекперов: Переговоры в ОПЕК+ должны определить объем сокращения добычи

Министр энергетики РФ Александр Новак примет участие в переговорах ОПЕК+ 6 апреля по рынку нефти, которые пройдут в формате видеоконференции. Об этом журналистам сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам совещания в Минэнерго, передает ТАСС.

"Вы знаете мою позицию - переговоры должны вестись. Я в этом был всегда убежден. И хорошо, что сейчас было принято решение, что министр [Александр Новак] начнет переговорный процесс", - сказал Алекперов, отметив, что в них примут участие не только страны ОПЕК+, но вероятно также участие и США.

По его словам, сложно сейчас сказать, на какой объем необходимо сократить добычу, так как ситуация неопределенная. "Каждый день ситуация меняется, остатки растут, поэтому я надеюсь, что на этой встрече и будет определен [объем]", - заключил он. Алекперов добавил, что российские компании "пока наращивать добычу не будут, пока переговорный процесс идет".