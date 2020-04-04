В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. О новых ограничения в своем обращении заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.



Так, в 30 крупных турецких городах и провинции Зонгулдак на 15 дней будет приостановлен въезд и выезд транспорта, и при необходимости этот срок может быть продлен, сообщил Эрдоган. Кроме того, теперь в Турции запрещено выходить на улицу жителям младше 20 лет, а при посещении общественных мест граждане в обязательном порядке должны носить медицинские маски.



При этом Эрдоган отметил, что в своей подготовке к заболеванию и материальном оснащении Турция опережает многие развитые страны. В частности, страна сама производит необходимое количество масок, наборов для тестирования, а также имеет достаточное число врачей.



Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса Турция уже ввела ряд ограничительных мер. С 28 марта страна полностью приостановила на неопределенный срок международное авиасообщение, а пемеремещаться между городами жители могут лишь с разрешения местных властей. В связи с эпидемией в Турции также предложили перенести туристический сезон.



По данным турецкого минздрава, по состоянию на 3 апреля в стране с начала эпидемии зарегистрировали 20 921 случай заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 425 человек, вылечились 484 пациента.



