В Грузии зафиксировали первую смерть пациента от коронавируса

В Грузии зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом. Жертвой заболевания стала 79-летняя женщина, сообщил в субботу Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на медперсонал Первой университетской клиники Тбилиси, где она проходила лечение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В клинике заявляют, что умерла 79-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Она поступила в клинику 31 марта. У нее были и другие сопутствующие болезни. В клинике заявляют, что пациентка была из болнисско-марнеульского кластера (край Квемо-Картли)", - сказано в сообщении.