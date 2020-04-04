Еврогруппа намерена согласовать полтриллиона евро помощи ЕС из-за коронавируса

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) намерены на заседании 7 апреля согласовать новый пакет помощи сообществу объемом в полтриллиона евро для преодоления последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу глава Еврогруппы Марио Сентено в интервью европейским изданиям, текст которого опубликован на сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся предложить новый пакет мер по защите еврозоны и Евросоюза. Мы работаем над созданием кредитной линии Европейского стабилизационного механизма, открытой для всех стран, на сумму до €240 млрд. Затем у нас есть предложение Европейского инвестиционного банка увеличить емкость панъевропейского гарантийного фонда до €200 млрд. Это касается предприятий ЕС, особенно малых и средних предприятий. Кроме того, Еврокомиссия представила резерв в размере €100 млрд для схем защиты занятости. Эти меры представляют собой страховочную сеть примерно в полтриллиона евро", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать от заседания Еврогруппы 7 апреля.

Самая страшная рецессия

Отвечая на вопрос о том, сколько рабочих мест будет потеряно из-за кризиса, глава Еврогруппы сказал. "Это очень трудно сказать. Мы переживаем самую страшную рецессию, когда-либо зафиксированную за последние 70 лет, это мы знаем. И мы реагируем мерами по сохранению компаний и рабочих мест, а также по поддержке заработной платы. Мы должны быть смелыми".

По его словам, "в США нет такого механизма, и за 15 дней 10 млн американцев заявили о выплате пособий по безработице, а многие другие потеряли работу без какой-либо возможности получения пособий". "Эти цифры являются беспрецедентными в США. В Европе у нас есть резервы для фирм и системы социальной защиты, которые могут предотвратить потерю рабочих мест в первые недели этой рецессии. Но если мы не создадим меры для плана восстановления, эти потери материализуются, и в конечном счете они будут выглядеть так же, как в США", - пояснил он.

Глава Еврогруппы подчеркнул, что именно для предотвращения потери рабочих мест страны ЕС "должны быстро реагировать на поддержку экономики". "Если вы добавите меры ЕЦБ, стран-членов - 3% ВВП фискальных мер и 18% ликвидности - к тому полутриллионному пакету, который мы планируем создать во вторник, то это составит гораздо больше триллиона евро при немедленном реагировании. Европа никогда не видела такого количества поддержки. Никогда", - сказал он.