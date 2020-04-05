Власти Ирана оштрафовали 27,5 тыс. водителей за поездки по стране в условиях пандемии

Полиция Ирана оштрафовала около 27,5 тыс. автомобилистов за нарушение запрета на передвижение между провинциями, введенного на фоне распространения коронавируса 26 марта. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы дорожной полиции Ирана Эйнолла Джахани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на вчерашний день число выписанных штрафов в размере 5 млн. иранских риалов (около 30 долларов США - прим. ТАСС) составляет 27 451", - цитирует его агентство Fars. Джахани добавил, что оштрафованы "водители, которые въезжали в другие города с неместными номерами".

Он также отметил, что "3 174 автомобилей были конфискованы, поскольку [их владельцы], несмотря предупреждения, продолжили поездки в города, которые не являются местом их постоянного проживания".

Официальный представитель правительства Али Рабии 25 марта объявил, что власти Ирана вводят запрет на передвижение жителей между городами, чтобы предотвратить вторую волну распространения в стране коронавируса. Ограничения начали действовать 26 марта. Ранее в воскресенье президент страны Хасан Роухани заявил, что эта мера сохранится до 18 апреля.

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования. Заболевшие были выявлены в городе Кум. Согласно последним данным, число заразившихся в данный момент составляет 58 226, зарегистрировано по меньшей мере 3 603 летальных исхода. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.