https://news.day.az/world/1233999.html ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+
ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+
ОАЭ в июне снизят нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.
Об этом заявил в понедельник министр нефти страны Сухейль аль-Мазруи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Тем самым ОАЭ поддерживают усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка.
Ранее стало известно, что Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки.
Как сообщалось, министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.
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