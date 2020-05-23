Первый пациент с коронавирусом умер в секторе Газа

Министерство здравоохранения Палестины в субботу сообщило о первой смерти пациента с новым коронавирусом на территории сектора Газа. Об этом информирует агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о 77-летней женщине, которая страдала хроническим заболеванием. Она прибыла в сектор Газа из Египта 19 мая, после чего была помещена на карантин.

По последним данным, в Палестине выявлено 560 заразившихся коронавирусом, четыре человека умерли, 445 выздоровели.