https://news.day.az/world/1238050.html Первый пациент с коронавирусом умер в секторе Газа
Первый пациент с коронавирусом умер в секторе Газа
Министерство здравоохранения Палестины в субботу сообщило о первой смерти пациента с новым коронавирусом на территории сектора Газа. Об этом информирует агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, речь идет о 77-летней женщине, которая страдала хроническим заболеванием. Она прибыла в сектор Газа из Египта 19 мая, после чего была помещена на карантин.
По последним данным, в Палестине выявлено 560 заразившихся коронавирусом, четыре человека умерли, 445 выздоровели.
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