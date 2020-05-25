В Совете Европы предупредили об угрозе человечеству после коронавируса

Человечество может столкнуться с риском использования биологического оружия экстремистами после пандемии коронавируса. Об этой угрозе сообщает Deutsche Welle со ссылкой на мнение экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что пандемия показала уязвимость современного общества перед вирусами. По этой причине использование биооружия может показаться экстремистским группировкам более действенной стратегией, чем традиционные методы. Известно, что у некоторых радикалов уже есть опыт обращения с таким оружием. Эксперты предупреждают о возросшем риске этой угрозы и считают, что все страны Совета Европы должны совместно выработать необходимую ответные меры.