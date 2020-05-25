В ВОЗ заявили о риске второго пика заболеваемости COVID-19

Человечество достигло только середины первой волны распространения COVID-19, очередной пик пандемии вполне вероятен,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы - прямо в середине первой волны <...> Мы можем получить второй пик в этой волне: такое происходило с пандемиями в прошлом", - сказал Райан.

Он пояснил, что новый пик возможен благодаря активному распространению вируса в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

По его словам, временное сокращение прироста заболеваемости не означает, что данная тенденция сохранится в дальнейшем.

Также Райан отметил, что миру придется в будущем готовиться и ко второй волне распространения инфекции, которая может совпасть с сезонным гриппом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.