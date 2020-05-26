Последствия сильного урагана в России, есть погибшие

В результате штормового ветра в Екатеринбурге погибли три человека. Последствиями урагана стали поваленные деревья, поврежденные автомобили, сорванные кровли с нескольких зданий, оборванные контактные линии трамваев и троллейбусов. Ветер достигал скорости 28 метров в секунду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным екатеринбургской администрации, городские службы благоустройства и ремонтные службы гортранса сразу после завершения урагана приступили к ликвидации последствий урагана. При этом, как отметили в мэрии, "оценить масштабы последствий штормового ветра пока сложно".

Последствия урагана в Екатеринбурге - в фотогалерее.