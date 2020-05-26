В Санкт-Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом

Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тысячи человек, восемь умерли. Об этом во вторник сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По Петербургу более трех тысяч заболевших врачей, причем большинство из них связано с выполнением своих функциональных обязанностей. Восемь человек погибло", - сказал он.