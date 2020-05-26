https://news.day.az/world/1238681.html Убит иракский лидер "ИГ"
Убит иракский лидер "ИГ"
Ликвидирован главарь подразделения террористической группировки "Исламское государство" в Ираке Муатаз аль-Джабури.
Как сообщает АПА со ссылкой на иракское информагентство INA, об этом объявило Управление по борьбе с терроризмом Ирака, передает Day.Az.
Отмечается, что Муатаз аль-Джабури ликидирован в ходе операции антитеррористической службы.
Согласно заявлению силовиков, Муатаз аль-Джабури являлся помощником главаря "ИГ".
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