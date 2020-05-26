Убит иракский лидер "ИГ"

Ликвидирован главарь подразделения террористической группировки "Исламское государство" в Ираке Муатаз аль-Джабури. 

Как сообщает АПА со ссылкой на иракское информагентство INA, об этом объявило Управление по борьбе с терроризмом Ирака, передает Day.Az.  

Отмечается, что Муатаз аль-Джабури ликидирован в ходе операции антитеррористической службы.

Согласно заявлению силовиков, Муатаз аль-Джабури являлся помощником главаря "ИГ". 