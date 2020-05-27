На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо

Центральную часть Кубы накрыли мощные штормы. А торнадо и молнии оставили без света тысячи людей. Об этом в среду, 27 мая, сообщает ТСН.

Отмечается, что ветер, скорость которого превышала 120 километров в час, срывал крыши с домов, в результате чего десятки домов были повреждены, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Кроме того, вода от ливней переполнила крупнейшее водохранилище региона. Затопило улицы, шоссе и сельско-хозяйственные земли.

Серия штормов накрыла Кубу еще до начала сезона ураганов, который в этих широтах ждут после 1 июня. По прогнозам, стихия будет очень активной.