Китай готов к независимому расследованию появления коронавируса

Власти Китая выступают за проведение независимого расследования источников возникновения коронавируса и за международное сотрудничество в вопросе преодоления инфекции, передает "Интерфакс".

Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, "коронавирус не знает границ, он является общим врагом человечества", это требует широкого международного сотрудничества во всех областях, включая создание вакцины и лекарств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он подчеркнул, что одержать победу над коронавирусом и защитить здоровье человечества можно, только объединив усилия.