В Украине назначат министра по космосу
На Украине планируют провести масштабную реформу оборонно-промышленного копмплекса, в рамках которой будет создано профильное министерство по развитию космической отрасли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Экономическая правда".
Помимо нового министра в правительство войдет вице-премьер по развитию стратегических технологий и инноваций. Сроки реформы и личности кандидатов на эти посты пока не уточняются.
Ранее глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что стране по силам в ближайшие годы обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком на космическом рынке благодаря уникальным инновационным проектам.
27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возникновение конфликтов в космосе. Он анонсировал расширение сотрудничества с США в сфере обороны и кибербезопасности
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