В Украине назначат министра по космосу

На Украине планируют провести масштабную реформу оборонно-промышленного копмплекса, в рамках которой будет создано профильное министерство по развитию космической отрасли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Экономическая правда".

Помимо нового министра в правительство войдет вице-премьер по развитию стратегических технологий и инноваций. Сроки реформы и личности кандидатов на эти посты пока не уточняются.

Ранее глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что стране по силам в ближайшие годы обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком на космическом рынке благодаря уникальным инновационным проектам.

27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возникновение конфликтов в космосе. Он анонсировал расширение сотрудничества с США в сфере обороны и кибербезопасности