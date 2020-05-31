В Японии пока не планируется возобновление ЧС, несмотря на рост числа заражений

Власти Японии пока не рассматривают возможность повторного введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах страны, где зафиксировано увеличение числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент мы не планируем повторного объявления ЧС, но будем внимательно следить за ситуацией и изучать пути передачи вируса", - подчеркнул министр. Он также отметил, что небольшой прирост инфицированных может быть зафиксирован в различных регионах страны, однако "по-настоящему важно не допустить динамики большого роста".

29 мая власти города Китакюсю на юге Японии заявили о возникновении в нем второй волны заражений коронавирусом из-за резкого скачка случаев инфицирования, выявленных после 23 мая. Кроме того, с 25 мая показатель новых случаев заражения на протяжении четырех дней увеличивался в Токио, где он возрос с 30 до 74.

Нисимура также прокомментировал информацию о решении президента США Дональда Трампа перенести саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь. "Важно, чтобы [на саммите] премьер-министр Синдзо Абэ рассказал о методе Японии по уменьшению числа зараженных, который осуществлялся в соответствии с демократическими принципами. Также [участникам] следует обменяться опытом своих стран и продемонстрировать, что они готовятся ко второй и третьей волнам заражений", - сказал он.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,5 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 14,4 тыс. человек выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.