https://news.day.az/world/1240253.html В Калифорнии сожгли люксовые автомобили в салоне Mercedes - ВИДЕО
В Калифорнии сожгли люксовые автомобили в салоне Mercedes - ВИДЕО
В США продолжаются беспорядки в связи со смертью Джорджа Флойда.
Как передает Day.Az cо ссылкой на Daily Mail, протестующие против беспредела американской полиции сожгли и изуродовали люксовые автомобили в одном из автосалонов Mercedes Benz, находящихся в Калифорнии.
Точная сумма нанесенного ущерба не называется, однако приблизительные оценки говорят, как минимум о миллионе долларов.
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