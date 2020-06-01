В Калифорнии сожгли люксовые автомобили в салоне Mercedes

В США продолжаются беспорядки в связи со смертью Джорджа Флойда.

Как передает Day.Az cо ссылкой на Daily Mail, протестующие против беспредела американской полиции сожгли и изуродовали люксовые автомобили в одном из автосалонов Mercedes Benz, находящихся в Калифорнии.

Точная сумма нанесенного ущерба не называется, однако приблизительные оценки говорят, как минимум о миллионе долларов.