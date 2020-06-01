Власти Вашингтона вводят комендантский час

Власти столицы США вводят комендантский час в понедельник с 19:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени вторника) сроком на двое суток. Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия", - сказала она. "Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - добавила Боузер.