https://news.day.az/world/1240352.html Власти Вашингтона вводят комендантский час
Власти Вашингтона вводят комендантский час
Власти столицы США вводят комендантский час в понедельник с 19:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени вторника) сроком на двое суток. Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия", - сказала она. "Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - добавила Боузер.
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