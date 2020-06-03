Австрия с 4 июня снимает пограничный контроль с рядом стран

Власти Австрии с 4 июня снимают пограничный и санитарный контроль на границе с семью странами-соседями: ФРГ, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией. Об этом сообщил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первый шаг, который мы сегодня сделали: с завтрашнего дня отменяем вызванный коронавирусом пограничный и медицинский контроль с семью странами-соседями. Это Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Словакия, Словения, Чешская Республика и Венгрия", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

По его словам, Австрия также снимает по отношению к приезжим из этих стран требование находиться после приезда в карантине или сдавать медицинские анализы. На Италию эти меры пока не распространяются из-за показателей с заражением коронавирусом.

Глава МИД также отметил, что пока преждевременно говорить о снятии предупреждений на поездки в третьи страны, которые находятся за пределами Евросоюза. "В Брюсселе есть большое желание действовать согласованно. Это касается поездок в Латинскую Америку. Касательно Москвы, Китая, Африки южнее Сахары есть очень много знаков вопроса. Думаю, надо понимать, что глобально мы находимся еще в середине этой пандемии. И свобода путешествий глобально не будет восстановлена еще на протяжении месяцев", - констатировал Шалленберг.

Австрия для борьбы с коронавирусом ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах, приостановила до 14 июня пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией и Украиной. С 22 июня авиаперевозчик Austrian Airlines планирует начать полеты в Киев, России в списке запланированных маршрутов нет.

Прибывающим в Австрию предписано находиться в самоизоляции 14 дней или предоставить свежую медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус. Изначально Австрия с 15 июня планировала полностью открыть границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией, а затем с Венгрией, Словакией и Чехией.