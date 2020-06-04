Военные начали покидать Вашингтон

Американские власти приняли решение начать вывод из столицы США военных, которые были переброшены в Вашингтон для поддержания порядка в свете протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам его источников в администрации, около 200 военнослужащих вернутся в штат Северная Каролина в течение суток. Остальных отзовут на базы, где они были дислоцированы ранее, в ближайшие дни, если ситуация будет стабильной. Агентство констатирует, что военные не были задействованы в подавлении беспорядков, хотя такая возможность рассматривалась.

Согласно данным AP, ранее на этой неделе для возможной помощи в поддержании порядка в столичном округе Колумбия прибыли примерно 1,3 тыс. военных. Они по большей части находились на базах вблизи Вашингтона - в штатах Вирджиния и Мэриленд.

Как отмечает агентство, в Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии США из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.