Поиски вакцины от COVID-19: новый саммит

Мытье рук, ношение маски и социальное дистанцирование предохраняют от заражения, но гарантию профилактики может дать только вакцина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, саммит, посвященный вакцине, состоится в режиме видеоконференции.

Встреча созвана по инициативе правительства Соединенного Королевства.

Вот что заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Мы его организовываем, обсуждать научные разработки будут главы государств и правительств более 50 стран , будет и Билл Гейтс, мы хотим собрать свыше семи миллиардов долларов, чтобы финансировать исследования.

В настоящий момент испытания вакцины ведутся в Оскфорде. Близится второй этап работы - требуется найти 10 тысяч человек, которых поделят на две группы, одной будут вводить медикамент, второй - плацебо. Это требуется, чтобы убедиться в эффективности препарата.

Поиски средства для профилактики сопровождаются и скандалами. Возмущение вызвало заявление исполнительного директора французской SANOFI Пола Хадсона, что США, поскольку они финансируют работу в этом направлении, будут снабжаться вакциной в приоритетном порядке, позднее эти слова были дезавуированы.

Французский президент подчеркнул, что на вакцину не могут распространяться, как он выразился, законы рынка, эту точку зрения разделяет и руководитель Красного Креста.

В Швеции к выработке иммунитета подошли иначе, отказавшись от карантина, но призвав к соблюдению социальной дистанции.

Меры не у всех вызвали одобрение, но Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог скандинавского королевства, в правильности решения убежден: "Наша стратегия сработала. Был низкий уровень распространения заражения, но, к сожалению, был и высокий уровень летальности, вызванной инфекцией, сейчас количество смертей уменьшается".

В Греции, где раньше других стали ослаблять изоляционные меры, зарегистрирована вспышка - у 12 пассажиров лайнера, направлявшегося в Афины, обнаружили коронавирус.

Все находившиеся на его борту отправлены в карантин.