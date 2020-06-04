Саудовская Аравия ударит по своим подданным

С 10 июня Саудовская Аравия повысит на 0,5-15 процентных пунктов таможенные сборы для отдельных категорий импортируемых товаров, перечень которых занимает 74 страницы,

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Такое решение может стать серьезным ударом по подданным королевства, чьи потребительские расходы за время кризиса снизились до минимума с 2012 года. Власти решили пойти на такие меры из-за слишком дешевой нефти, доходы от которой не позволяют исполнять бюджет, несмотря на его сокращение.

Сборы коснутся продуктов питания, в том числе молока, мяса и овощей, ковров, полицейских машин, строительных материалов и многого другого. Некоторые из категорий товаров в перечне до этого были освобождены от сборов.

Ранее стало известно, что с 1 июля в три раза вырастет налог на добавленную стоимость - с 5 до 15 процентов. Как отмечает издание, к этому моменту жители Саудовской Аравии столкнутся с потерей работы и сокращением зарплат. С 1 июня власти также отказались от выплаты прожиточного минимума.

Чтобы компенсировать потерю нефтяных доходов, в королевстве пошли на риск и начали перекладывать золотовалютные резервы в упавшие из-за пандемии акции европейских и американских компаний, таких как BP, Royal Dutch Shell, Total, Boeing, Citigroup, Disney и Facebook. До этого Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии приобретал надежные инструменты, такие как государственные ценные бумаги США, но из-за кризиса резко сменил политику.