Пашинян назвал ситуацию в Армении адом

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден COVID-19.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду", - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома.

По словам главы правительства, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547.

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что COVID-19 заразился премьер Пашинян.