В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних, сообщили в полиции Эстонии. Префект Кайдо Кыплас уточнил, что мужчину задержали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации префекта, около 22:00 в субботу у заправочной станции вблизи Лихула в уезде Пярнумаа 32-летний водитель машины Subaru стал виновником ДТП, после чего покинул место происшествия. Затем он открыл огонь по мотоциклисту, который погиб от полученных травм на месте, и обстрелял автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей. Женщина от полученных травм погибла, мужчина и дети ранены, они находятся под присмотром врачей.

"Мы оцепили территорию и перекрыли дороги, - сказал Кыплас. - Мужчина открыл огонь и по полицейским, но за двадцать минут до часа ночи мы задержали его вблизи той же самой заправочной станции. При задержании мужчина не оказывал полиции сопротивления".

По словам полиции, у подозреваемого есть лицензия на владение оружием. Мотивы его действий устанавливаются.