https://news.day.az/world/1248514.html В штате Миссисипи планируют изменить флаг на фоне протестов против расизма - ВИДЕО
В штате Миссисипи планируют изменить флаг на фоне протестов против расизма - ВИДЕО
В США на фоне демонстраций против расизма власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат конфедерации за сохранение рабства. Законопроект пока на стадии обсуждения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В Сиэтле - снова погромы. Активисты атаковали полицейские участки, били стекла и пытались поджечь здания, сообщает телеканал "Россия 24".
А в Ричмонде манифестанты попытались осквернить памятник генералу Роберту Ли - главнокомандующему армией южных штатов в период Гражданской войны.
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