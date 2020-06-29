В Гонконге спецназ применил газ против демонстрантов

В Гонконге спецназ применил перцовые газовые баллончики против демонстрантов в день начала трехдневного заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на нем, как ожидается, будет рассмотрен вызвавший большой резонанс в административной провинции Китая законопроект. По нему центральное правительство создаст в Гонконге управление национальной безопасности, которое будет собирать и анализировать разведывательные данные и заниматься уголовными делами, связанными с национальной безопасностью.

При этом китайским властям будет позволено сделать исключение для осуществления юрисдикции в отношении "небольшого числа уголовных дел при определенных обстоятельствах". Этот факт усилил опасения, что центральное правительство ужесточает свою власть в Гонконге после многомесячных антиправительственных протестов в прошлом году. В проекте говорится, что новый закон о безопасности будет иметь преимущественную силу, если местные законы Гонконга будут несовместимы с ним, сообщает агентство "Синьхуа".